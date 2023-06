Depuis la présentation de l’Apple Vision Pro, Apple multiplie les dépôts de marque. Si certains noms de marque se réfèrent à des éléments encore inconnus (comme « Spatial Memories » ou « Apple Reality »), d’autres sont très « parlants » au contraire. Ainsi, Apple a déposé à Hong-Kong le nom de marque « Apple Immersive Video », qui fait écho au terme « Immersive App » (applications immersives) que l’on avait vu durant la keynote. Il est fort probable qu’Apple fasse ici référence aux vidéos 3D « immersives » qui seront visibles avec le Vision, une catégorie de vidéo que l’on devrait retrouver aussi bien dans l’iTunes Store (section films) avec le téléchargement de films 3D comme Avatar (de Disney, qui sera du lancement du casque) que dans le service Apple TV+ (des bruits courent que le docu-fiction Planète Préhistorique pourrait être en partie adapté en 3D immersive).

On note aussi qu’un brevet Immersive Video a déjà été déposé par Apple (ci-dessus), brevet qui décrit un système de diffusion de vidéos immersives en 3D relief et à 360° pour tous les types de secteurs (broadcast, films, internet, etc.).