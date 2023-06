C’est peu dire qu’Apple n’est pas au taquet sur l’AirPods Max, aucun nouveauté (même pas logicielle) concernant le casque n’ayant été présentée lors de la WWDC 2023. Un concept du designer Parker Ortolani donnera peut-être un peu d’inspiration aux ingénieurs de Cupertino. Le concept d’Ortolani est clairement inspiré de l‘Apple Vision Pro, ne serait-ce qu’au niveau de l’arceau qui ressemble beaucoup au strap extensible du casque XR d’Apple.

Une couronne digitale identique à celle de l’Apple Watch (et donc aussi à celle du Vision Pro) permet de resserrer ou de desserrer l’arceau. Les coussinets rafraichissants réduiront la sensation de chauffe sur les oreilles après une longue écoute et le tandem de puces H2 et U1 assureront des performance sonores maximales ainsi que la compatibilité avec la fonction Localiser, ce qui serait une première pour l’AirPods Max.

Enfin, de nouveaux coloris seront proposés, soit Midnight (Minuit/noir), Silver (Argent), Starlight (Lumière d’étoile) et Space Gray (Gris Spatial). Une proposition originale, et bien dans le ton des choix de design habituels d’Apple…

Next generation AirPods Max concept. A refined design featuring Vision Pro elements to improve comfort. H2 and U1 to offer new software functionality like adaptive audio. And gorgeous new finishes to give them a more modern look that matches the rest of your Apple devices. pic.twitter.com/2WM1P6om70

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) June 17, 2023