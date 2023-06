« Plongez du haut des montagnes, faufilez-vous à travers les forêts et planez au-dessus des fleuves tout en apprenant de nouvelles capacités au cœur d’un monde aussi vaste que paisible.Grâce aux capes enchantées des citoyens des vents, utilisez une puissance ancestrale pour affûter vos talents, relever les défis et traverser des parcours d’obstacles aériens qui feront s’envoler votre cœur. Explorez une île gigantesque dans cette aventure en open-world inspirée par le vol en combinaison ailée (alias wingsuit) ». Voilà le pitch de Laya’s Horizon (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), un jeu de vol aérien en wingsuit et en semi-open world réalisé par les développeurs d’Alto’s Adventure. Avec ses graphismes low poly et son ambiance littéralement planante, Laya’s Horizon se dévoile comme un jeu zen.



Zen donc, mais pas simpliste, Laya’s Horizon a bien la « patte » du studio Snowman, avec un gameplay extrêmement bien pensé pour le mobile et une direction artistique de premier plan (sans oublier la bande son). Malgré le low poly, nombre de paysages et de lieux à visiter s’avèrent tout simplement superbes. A noter qele joueur peut suivre les missions imposées ou pratiquer le vol libre, sans autre objectif que l’exploration et le plaisir des manoeuvres aériennes. Seul bémol, il est nécessaire de disposer d’un compte Netflix pour en profiter.