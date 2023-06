L’information provient cette fois d’une source locale : si l’on en croit les bonnes sources du site d’information The Hindu BusinessLine, d’ici 2025, un iPhone sur cinq vendus à l’international sera fabriqué en Inde ! Cela signifie que durant les deux prochaines années, le volume de production d’iPhone en Inde devrait globalement augmenter de 18%, un pourcentage parfaitement plausible en soi. Wistron, Foxconn, et Pegatron profiteraient à plein des programmes d’incitations financières pour augmenter leur capacité de production. En 2025, les trois fournisseurs/assembleurs devraient ainsi permettre à Apple d’augmenter de 5% les ventes mondiales d’iPhone, soit plus que l’objectif de +3,5% que se serait fixé Apple.

Au début du mois d’avril dernier, plusieurs sources indiquaient qu’Apple avait délocalisé en Inde 7% de la production globale d’iPhone (contre un objectif de 5%), un score qui a dû encore évoluer sur les deux derniers mois. « Apple fabrique les derniers modèles d’iPhone en Inde, signe d’une confiance croissante dans le potentiel de l’Inde à être l’une des grandes destinations de production, la société visant à diversifier la fabrication (de l’iPhone, Ndlr) en dehors de la Chine », ont aussi déclaré des analystes de Bank of America. Et pour rappel, le 1er juin dernier, le gouvernement de l’État du Karnataka avait déclaré que la construction d’une nouvelle usine Foxconn à Bengaluru commencerait en avril 2024, ce qui devrait déboucher sur la création d’environ 50 000 emplois.