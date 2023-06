Apple vient de perdre l’une de ses pointues en IA, un secteur technologique en pleine croissance : Ali Farhadi , qui jusqu’ici était le patron du Machine Learning chez Apple, a quitté la firme de Cupertino pour occuper le poste de CEO de l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2), un thinktank branché tech. Professeur d’IA à la Paul G. Allen School of Computer Science and Engineering de l’université de Washington, Farhadi avait rejoint AI2 en 2015 afin de travailler avec son équipe Computer Vision sur des systèmes d’IA de traitement et d’analyse d’image. Il avait par la suite co-fondé Xnor.ai, une startup de machine learning rachetée en 2020 par Apple pour 200 millions de dollars.

Finalement, après plus de 2 ans de bons et loyaux services chez Apple, Farhadi a décidé de prendre la tête du thinktank. « Alors que nous sommes confrontés à des changements sans précédent dans le développement et l’utilisation de l’IA, je ne pouvais pas penser à un meilleur moment pour revenir à AI2 en tant que CEO », a déclaré Farhadi. « Aujourd’hui plus que jamais, le monde a besoin d’une recherche sur l’IA véritablement ouverte et transparente, fondée sur la science, ainsi que d’un lieu où les données, les algorithmes et les modèles sont ouverts et accessibles à tous. »

L’Allen Institute for Artificial Intelligence est composée de 200 chercheurs de pointes dans le domaine de l’IA et a publié pas moins de 700 articles scientifiques. L’organisation a aussi servir d’incubateur pour la création de 19 sociétés technologiques pour un coût global évalué à 767 millions de dollars.