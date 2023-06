Apple annonce aujourd’hui des améliorations au niveau de son application Podcasts sur iPhone, iPad et Mac. Il est notamment question de l’ajout de sous-catégories, ainsi qu’une meilleure découverte des programmes.

L’application Apple Podcasts dispose à présent de neuf nouvelles sous-catégories :

Chaque sous-catégorie possède ses propres classements, qui affichent les meilleurs programmes et les meilleurs épisodes disponibles. Par exemple, un utilisateur français peut consulter le palmarès de la santé mentale, qui affiche les 200 meilleures émissions et les 200 meilleurs épisodes disponibles en France sur la base d’un mélange d’écoutes, de suivis et de taux d’achèvement.

Apple annonce avoir également amélioré les 19 catégories et les neuf nouvelles sous-catégories avec de nouvelles illustrations et recommandations.

Aussi, il est maintenant possible de faire des découvertes de podcasts avec telle ou telle langue. Plus de 20 langues, dont l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le mandarin et le coréen, sont supportées. Par contre, la fonctionnalité est pour le moment réservée aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Il faudra encore attendre pour l’avoir en France et dans les autres pays. Apple ne donne pas une date de disponibilité pour les autres pays.