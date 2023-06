Apple a activé les passkeys, à savoir les clés d’accès, au niveau de ses sites apple.com et icloud.com. C’est disponible dès maintenant pour tous ceux qui ont iOS 17 et macOS Sonoma. Les deux systèmes d’exploitation sont disponibles en bêta.

Voici comment Apple décrit les passkeys :

Une clé d’identification est une entité cryptographique pour vous et qui est utilisée à la place d’un mot de passe. Une clé d’identification est composée d’une paire de clés qui, comparée à un mot de passe, améliore considérablement la sécurité. L’une des clés est publique et enregistrée avec le site web ou l’app que vous utilisez. L’autre clé est privée et détenue uniquement par vos appareils. Grâce à l’utilisation de techniques cryptographiques puissantes conformes aux normes de l’industrie, cette paire de clé permet d’assurer une relation forte et privée entre vos appareils et le site web ou l’app.

Selon Apple, cela présente les avantages suivants :

Si vous avez la bêta d’iOS 17 ou macOS Sonoma, vous pouvez vous rendre sur appleid.apple.com ou icloud.com, et essayer de vous connecter. À noter que cela semble en cours de déploiement, tout le monde n’y a pas encore accès.

As of this morning, it looks like you can now use Passkeys to sign in to https://t.co/vugFzZAxv4, requires iOS 17 though. pic.twitter.com/WDJ83zx7TK

— Aaron (@aaronp613) June 20, 2023