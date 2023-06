Apple annonce de l’évolution à venir du côté de l’App Store et plus exactement des publicités au niveau de l’onglet Aujourd’hui. À partir de juillet, les publicités seront plus compactes.

Voici ce qu’annonce Apple :

Avec une publicité sur l’onglet Aujourd’hui, votre application peut apparaître en bonne place sur la première page de l’App Store. En juillet, les pubs sur l’onglet Aujourd’hui commenceront à apparaître dans un nouveau format qui sera entièrement visible dès l’arrivée des visiteurs. Grâce à un processus d’approbation simplifié, la mise en place d’une campagne sur l’onglet Aujourd’hui sera également plus facile.

À ce jour, on voit une application mise en avant par Apple et un aperçu de la publicité, qui apparaît juste en dessous. Mais il faut faire un défilement au niveau de l’écran pour la voir en entier. Cela va changer le mois prochain avec un format plus compact, comme on peut le voir sur l’image ci-dessus.

Le nouveau format sera simplifié et présentera l’icône, le nom et le sous-titre de l’application saisis par les développeurs/annonceurs au niveau de l’App Store Connect. Ce format apparaîtra dans tous les pays et régions où les publicités de l’onglet Aujourd’hui sont actuellement diffusées. De plus, les développeurs/annonceurs n’ont rien à faire pour le nouveau format, il sera automatiquement utilisé dès juillet.

Le nouveau format ne fonctionnera que sur les iPhone utilisant iOS 16.4 ou une version ultérieure. Les pubs en question ne seront pas disponibles sur iOS 16.3 ou antérieur, ni sur iPad.

Et comme les publicités n’auront plus d’éléments personnalisés, Apple assure que le processus d’approbation sera plus rapide et plus facile.