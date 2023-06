Apple rend disponible le kit de développement (SDK) pour visionOS, le système d’exploitation du casque Vision Pro, ce qui va permettre aux développeurs de créer leurs applications.

Voici ce qu’annonce Apple :

À partir d’aujourd’hui, la communauté mondiale des développeurs d’Apple sera en mesure de créer une toute nouvelle catégorie d’applications informatiques spatiales qui tirent pleinement parti de la toile infinie de Vision Pro et associent de manière transparente le contenu numérique au monde physique afin de permettre de nouvelles expériences extraordinaires. Avec le SDK de visionOS, les développeurs peuvent utiliser les capacités puissantes et uniques de Vision Pro et de visionOS pour concevoir de toutes nouvelles applications dans des domaines aussi variés que la productivité, la conception, les jeux et plus.