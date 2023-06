Encore plus mignon et mieux fini que son prédécesseur, Cat Quest II reste ce A-RPG extrêmement abordable et addictif dont les héros sont des chats et des chiens. Le jeu était sorti en 2019 sur le service par abonnement Apple Arcade, et par un curieux hasard que nous ne nous expliquons pas, il n’avait pas eu les honneurs d’un article sur notre site. Cet oubli impardonnable est désormais réparé puisque le jeu est sorti d’Apple Arcade et retrouve donc sa pleine liberté dans l’App Store (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad). CAT QUEST II raconte l’histoire de deux rois, réunis contre leur gré dans un parcours de découvertes chatbuleuses à la reconquête de leur trône. Jouez sous les traits d’un chat et d’un chien en explorant leurs royaumes tout seul ou avec un ami ! Menez des quêtes dans un monde regorgeant de magie et de monstres étranges et embarquez pour une chatventure comme vous n’en avez jamais vécue ! » Voilà pour le pitch.



La grande force du jeu, outre des graphismes vraiment à croquer, c’est son système de combat très carré et extrêmement simple à maitriser. Ce second opus offre plus de tout, plus d’armes, plus de donjons à explorer, plus de capacités, plus de sorts, plus d’ennemis, etc. Chaudement recommandé.