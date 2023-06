Apple propose du changement avec iOS 17 et Haptic Touch, à savoir le retour haptique. Il y a désormais trois options, dont une qui permet d’aller encore plus vite que sur iOS 16.

Avec iOS 16, Apple propose « Courte » et « Longue ». Avec iOS 17, on gagne « Défaut ». Mais attention : la vitesse qui était proposée avec « Courte » sur iOS 16 se retrouve avec « Défaut » sur iOS 17. L’option « Courte » est donc plus rapide sur iOS 17.

Pour accéder à cette option, il faut se rendre dans Réglages > Accessibilité > Toucher > Haptic Touch. Vous pouvez ensuite tester l’intensité de la durée du toucher en maintenant votre doigt sur l’image avec la fleur en bas de l’écran. Avec « Courte », c’est presque instantané. Avec « Défaut », il y a un petit délai. Et avec « Longue », il y a une bonne seconde d’attente.

À noter que comme indiqué précédemment, l’option « Courte » d’iOS 16 se retrouve dans « Défaut » avec iOS 17. Par contre, l’option « Longue » ne bouge pas, c’est identique entre les deux systèmes d’exploitation.

Pour rappel, les iPhone ont eu 3D Touch jusqu’à l’iPhone XS. Il existait un composant dans le téléphone pour détecter jusqu’à trois niveaux de pression du doigt sur l’écran, ce qui permettait d’avoir quelques options, comme les menus contextuels. Depuis les iPhone XR et 11, Apple propose Haptic Touch, qui se veut une fonctionnalité logicielle et non plus matérielle. C’est un peu moins rapide que 3D Touch à l’usage. Mais avec la nouvelle option d’iOS 17, on peut retrouver un semblant de 3D Touch.