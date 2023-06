C’est une excellente nouvelle, et un signe évident qu’Apple ne souhaite pas faire de son visionOS un jardin (trop) fermé. La firme de Cupertino a en effet confirmé que le navigateur Safari de visionOS (et donc de l’Apple Vision Pro) serait compatible avec WebXR, un web-standard que l’on retrouve un peu partout (YouTube, sites coquins, etc.) et qui est compatible avec la quasi totalité des navigateurs.

Ce standard est aussi celui que l’on retrouve en sortie de la plupart des caméras VR du marché, ce qui signifie qu’il sera possible de publier ses vidéos 3D/360° de vacances… avant de les visionner avec le casque d’Apple. Evidemment, il serait tout à fait possible de filmer directement avec le casque, mais pour de simples raisons de sécurité il ne sera sans doute pas souhaitable de le sortir en public (oui, on en est un peu là tout de même…). Le lecteur WebXR du Vision Pro disposera de certains ajouts propres au casque d’Apple, sans autre précisions pour le moment. A noter enfin que la reconnaissance des mains sera bien évidemment effective avec ce lecteur.