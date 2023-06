Ce vendredi 23 juin, c’est deux pour le prix d’un ! Vous vous souvenez des formidables Kick Off ou Sensible Soccer de l’ère des Atari ST et Amiga ? Et bien Retro Goal+ (Lien App Store – iPhone/iPad) est ce qui s’en approche le plus. Tout en gros pixels qui tâchent, ce jeu de foot à la prise en main immédiate et au gameplay arcade rappelle qu’il n’est pas besoin d’avoir un gérer un une dizaine de sous-menus et de combinaisons de touches complexes pour obtenir un jeu de foot à la fois fun et addictif. Retro Goal+ est immédiatement disponible dans le service par abonnement Apple Arcade.



L’autre sortie du jour, c’est Retro Bowl+ (Lien App Store – iPhone/iPad), un jeu de football américain avec les mêmes graphismes rétro-pixels et la même prise en main rapide que son homologue Retro Goal+. Il y a tout de même ici un poil plus de paramètres à gérer (le Foot US est très tactique), mais on est loin de la complexité d’un Madden NFL, et c’est tant mieux pour ce type de jeu. Retro Bowl+ est immédiatement disponible dans Apple Arcade.