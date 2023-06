Quatre ans après son lancement aux Etats-Unis, l’Apple Card s’apprêterait enfin à sortir du territoire américain. Si l’on en croit le site indien The Federal ainsi que plusieurs sources proches du dossier, Apple serait actuellement en discussion active avec plusieurs banques indiennes afin de préparer le lancement de l’Apple Card dans la plus grande démocratie du monde (en nombre d’habitants). Tim Cook en personne aurait évoqué ce projet avec des membres du gouvernement indien, de la banque locale HDFC et des représentants de la Reserve Bank of India.

Le gouvernement indien aurait prévenu Apple qu’il ne bénéficierait d’aucun passe-droit, ce qui signifie que la firme de Cupertino devra suivre la procédure officielle (et parfois longue) pour l’obtention d’un droit de distribution d’une nouvelle carte de crédit. En outre, les discussions entre Apple et la banque HDFC seraient encore peu avancées. Malgré quelques points d’achoppement, Apple estimerait donc que l’Inde est un bon premier choix pour l’ouverture de l’Apple Card à l’international.