En 1986, Apple diffusait à ses employés l’Apple Earthquake Survival Kit (aujourd’hui converti en PDF), soit une liste de conseils à suivre en cas de tremblement de terre. La crainte du Big One étant toujours très forte dans la Silicon Valley. A l’époque, la firme de Cupertino avait même mis en place une Earthquake Risk Reduction Task Force, soit un groupe de cadres dirigeants spécifiquement en charge de ce type de catastrophe. « Si vous vivez en Californie, vous subirez probablement un tremblement de terre majeur au cours de votre vie », indique le document. « Se préparer aujourd’hui à une telle catastrophe pourrait vous sauver la vie, ainsi que celle de votre famille et des autres personnes qui vous entourent. »

Apple fournit aussi une liste de recommandations précises afin d’éviter un effet domino potentiellement catastrophique :

Fournir un support solide et des connexions flexibles sur tous les appareils à gaz.

Évitez de placer des objets lourds sur les étagères du haut et de suspendre des objets au-dessus des lits.

Retirer ou isoler les matériaux inflammables.

Ayez une radio à piles et une lampe de poche près de votre lit et des chaussures solides en dessous.

Ayez à portée de main un approvisionnement en nourriture et en eau – alternez les fournitures comme recommandé dans le livre de la Croix-Rouge sur les tremblements de terre.

Le plus surprenant sans doute est que ce petit document aurait toute son utilité en 2023.