Une promotion est en cours chez LG qui propose deux mois gratuit au MLS Season Pass d’Apple. Celui-ci permet de regarder les matchs de football pour la ligue nord-américaine.

Le MLS Season Pass donne accès à tous les matchs de la saison régulière de la ligue de football en Amérique du Nord, les playoffs de l’Audi MLS Cup et la Leagues Cup. Pour chaque match en cours, les spectateurs peuvent choisir de regarder le direct ou de reprendre depuis le début.

Les jours de matchs, toutes les rencontres en cours et à venir sont mises à l’honneur, permettant aux spectateurs de choisir leur programme de la journée en un coup d’œil. Les jours sans match, les fans peuvent profiter d’un aperçu des matchs à venir, de vidéos de présentation des clubs pour s’échauffer en vue des prochaines rencontres, de moments forts, de rediffusions et plus. Au fur et à mesure de la saison, le pass s’enrichit d’émissions hebdomadaires, des replays de buts et d’autres moments forts de la semaine.

Dans l’immédiat, la promotion pour avoir deux mois gratuits au MLS Season Pass grâce à LG est au moins disponible sur le continent américain. Cela reste à confirmer dans les autres pays. Pour en profiter, il faut passer par son téléviseur LG (de 2016 à 2023), se rendre sur la boutique des applications et sélectionner la bannière qui met en avant la promotion. C’est valable jusqu’au 26 juillet 2023.