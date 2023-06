Le Beats Studio Pro, à savoir le prochain casque audio d’Apple, n’est plus très loin et une fuite permet de connaître le prix en euros. Nous avons également le droit aux références.

Selon les informations du leaker billbil-kun, le casque Beats Studio Pro coûtera 399,99 euros en France et dans le reste de l’Europe. De fait, ce serait le même tarif que l’actuel Beats Studio 3 chez Apple, bien qu’il soit possible de l’acheter pour 198,90 euros chez Amazon.

Pour ce qui est des coloris, il y en aura quatre : noir, marron foncé, bleu nuit et beige. Ils auront respectivement pour références MQTP3ZM/A, MQTT3ZM/A, MQTQ3ZM/A et MQTR3ZM/A.

Il n’y a pas encore une information précise sur la date de sortie, mais cela ne devrait pas tarder. En effet, le casque a récemment fait son apparition à la FCC, la Commission fédérale des communications. C’est l’organisme américain qui régule les télécommunications, les contenus des émissions de radio, télévision et Internet. C’est aussi une étape importante pour tous les constructeurs de produits électroniques, puisqu’ils doivent obtenir une certification de l’organisme pour être en mesure de vendre leurs produits aux États-Unis. Sans ce feu vert, la vente sur place est interdite.

Au vu de la fuite du prix et du passage chez la FCC, on peut imaginer que la disponibilité du Beats Studio Pro interviendra dans le courant de juillet. Selon de précédentes fuites, le nouveau casque pourrait avoir une puce mise à jour conçue par Apple et des ajouts tels qu’une réduction active du bruit améliorée et un mode Transparence. Apple devrait également ajouter la prise en charge de la fonction Dis Siri, qui n’est pas disponible dans le casque Studio 3 existant.