Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce pour Stephen Curry: Underrated. Il s’agit d’un documentaire sur le joueur de la NBA qui fera ses débuts le 21 juillet prochain sur le service de streaming. Il arrivera également dans quelques cinémas aux États-Unis.

Il n’est pas précisé quels seront les cinémas diffusant le documentaire sur Stephen Curry, mais il est fort probable qu’ils soient uniquement aux États-Unis. Cette sortie suggère qu’Apple cherche à obtenir l’Oscar du meilleur film documentaire. En effet, une sortie au cinéma est obligatoire pour être éligible aux Oscars.

Stephen Curry : Underrated est l’histoire du passage à l’âge adulte de l’un des joueurs les plus influents, les plus dynamiques et les plus inattendus de l’histoire du basket-ball. Ce film documentaire, qui mêle cinéma-vérité, images d’archives et interviews, retrace l’ascension de Stephen Curry, qui est passé du statut de joueur universitaire de petite taille (pour un joueur de basket) dans une université de division 1 à celui de quadruple champion de la NBA, bâtissant ainsi l’une des dynasties sportives les plus dominantes.

Stephen Curry: Underrated sera donc disponible le 21 juillet sur Apple TV+. Le service de streaming ne précise pas quelle est la durée.

Le programme vient d’Apple et du studio A24. Peter Nicks est le réalisateur et producteur exécutif. Ryan Coogler, Erick Peyton, Sean Havey, Ben Cotner et Marissa Torres Ericson sont aussi des producteurs.