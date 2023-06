Apple propose jusqu’au 3 juillet la livraison gratuite sous deux heures en ce qui concerne les achats sur l’Apple Store en ligne. Ce service est normalement facturé 10 euros.

« Dans certaines grandes villes, nous proposons la livraison par service de course le jour même des articles éligibles en stock, depuis un Apple Store. La livraison en deux heures est gratuite pour une durée limitée. Sous réserve de disponibilité », indique Apple sur son site. On peut également lire les conditions suivantes :

Livraison gratuite en deux heures sur les achats de produits Apple éligibles effectués entre le 19 juin et le 3 juillet dans certaines grandes villes. L’offre n’est pas valable pour les Mac personnalisés, les produits gravés et pour certains types de commandes, notamment les commandes réglées par virement bancaire. Les délais de livraison varient en fonction de l’adresse sélectionnée, de la disponibilité des articles et de l’heure à laquelle vous passez commande. Vérifiez les horaires d’ouverture de l’Apple Store dans lequel vous souhaitez passer commande ou validez votre commande pour obtenir une estimation des délais de livraison. Une signature est requise lors de la livraison. Afin de respecter une distance de sécurité, il peut vous être demandé d’accuser verbalement réception de votre colis au lieu de signer un reçu.