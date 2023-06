Un changement se prépare du côté de l’Apple Store, avec les employés qui vont passer à l’iPhone 14 pour encaisser les clients qui passent des commandes. Ils utilisaient jusqu’à présent un iPhone X.

C’est Mark Gurman de Bloomberg qui annonce la nouvelle sur Twitter :

Apple retail stores will begin moving their point of sale systems (called Isaacs) from old iPhone Xs to iPhone 14s. This won’t mean anything for customers, but it’ll make things quicker for retail employees who often have to swap the aging iPhones out multiple times per day.

