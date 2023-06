Apple continue de penser à la France avec son application Plans et plus exactement à Paris en proposant son tout premier hyperlocal. Il s’agit du nom donné pour l’équivalent des guides locaux.

Pour le premier hylocal en France (disponible à cette adresse), nous savons le droit aux conseils d’Alix, une créatrice de contenus dans la capitale, qui propose ses endroits préférés sur la rive gauche de Paris. « Celle-ci se distingue par sa magnifique architecture, sa richesse historique et son dynamisme culturel », peut-on lire en description. Nous retrouvons 10 endroits au total avec une présentation à chaque fois. Les lieux sont :

Le Pont Traversé (café)

TRAM librairie – café (café)

LIBERTÉ (boulangerie)

Hôtel Dame des Arts – The Rooftop (bar à cocktails)

Marin Montagut (décoration d’intérieur)

La Soufflerie (vaisselle)

Goodjo (vintage/dépôt-vente)

Bibliothèque Mazarine (bibliothèque)

Musée de Minéralogie (musée scientifique)

Foire Saint-Sulpice (festival)

Sur Apple Plans, chaque endroit s’accompagne par une présentation, une photo et les horaires d’ouverture. Il est également possible de sélectionner un lieu pour avoir accès à sa localisation précise et la fiche complète pour avoir accès à davantage d’informations.

Bien sûr, il faut maintenant espérer qu’Apple pense à d’autres villes. Paris est beaucoup mise en avant dans Plans ces derniers temps. Mais il est vrai qu’Apple a aussi pensé à l’Hexagone, notamment en ajoutant récemment les itinéraires à vélo. Concernant le système de guide hyperlocal, il a fait ses débuts en 2021 aux États-Unis.