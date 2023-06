Le fabricant Segway-Ninebot annonce par voie de communiqué qu’il rend désormais compatible sa gamme de trottinettes électriques avec la fonction Localiser (Find My) d’iOS. Cela signifie que les trottinettes MAX G2, MAX G30E ainsi que les modèles F2, F2 Plus et F2 Pro seront compatibles avec Find My (Localiser). Voilà qui pourrait bien dissuader les malandrins de subtiliser votre Ninebot flambant neuve, sachant que les vélos et les trottinettes électriques sont les véhicules ultra légers les plus convoités par les voleurs en France (et sans doute dans le monde).

Rudy Godoy, le directeur France de Segway-Ninebot, s’est réjouit de cette intégration de la fonction iOS : « L’innovation est profondément ancrée dans l’ADN de Segway-Ninebot. Au fil des ans, L’entreprise a consacré d’importants efforts de recherche et de développement pour améliorer le confort de conduite, les performances et la sécurité . Notre ambition est de proposer des trottinettes électriques intelligentes et accessibles qui intègrent les dernières technologies disponibles sur le marché. Proposer Find My sur les modèles de trottinettes est un véritable point de différenciation dans un secteur très concurrentiel. Nous espérons que les utilisateurs Apple ont désormais un choix clair pour sélectionner une marque de trottinettes électriques qui garantit à la fois la qualité et des fonctionnalités avancées. »