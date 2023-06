LG Innotek a récemment annoncé son intention d’investir 1 300 milliards de wons (995 millions de dollars) dans sa filiale de production de Hai Phong au Vietnam. Cet investissement massif vise à augmenter la capacité de production de modules de caméra, en particulier ceux utilisés dans l’iPhone. LG démarrerait ses investissements dès le mois prochain et jusqu’à décembre 2025.

Le projet financier et industriel de LG est largement soutenu par la ville de Hai Phong, ce qui facilitera l’installation d’équipements supplémentaires pour l’alimentation électrique, sans oublier bien sûr un certain nombre d’avantages fiscaux. La nouvelle usine au Vietnam devrait être achevée d’ici le second semestre 2024 et la production de masse commencerait en 2025.

Suite à l’arrêt de la production de modules de caméra d’iPhone par Sharp (après la gamme iPhone 15), la société chinoise Cowell devrait accroître sa présence dans la chaîne d’approvisionnement des modules de caméra pour iPhone. LG Innotek tente donc d’accélérer sa production de modules de caméra au Vietnam afin de gagner en compétitivité par rapport à Cowell.

Les deux fabricants prendraient ainsi le relais de Sharp, Cowell ciblant la production de capteurs grand angle/téléobjectif, de capteurs de temps de vol (ToF) et de modules de zoom, tandis que LG Innotek se chargerait des capteurs, modules ToF et des zoom télescopiques pour les modèles d’iPhone les plus hauts de gamme. La fabrication des modules photo de l’iPhone se partagerait in fine entre LG Innotek, Cowell et Foxconn (ce dernier n’étant en charge que de 10% de la production de modules photo).