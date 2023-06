Le service bancaire alternatif français Nickel prend désormais en charge Apple Pay. C’est une réalité depuis la mise à jour 2.61 de l’application iPhone, disponible aujourd’hui.

Nickel permet d’obtenir un compte courant avec une carte Mastercard internationale et un RIB en 5 minutes chez votre buraliste, selon l’entreprise. Le groupe assure être ouvert à tous sans condition, même aux interdits bancaires, à partir de 20 euros par an. Il existe différentes formules (jusqu’à 100 euros par an) pour avoir d’autres avantages, dont des assurances.

Voici ce que met en avant Nickel pour présenter son service :

Gérer votre compte où que vous soyez

Connaître le solde de votre compte en temps réel à tout moment

Bloquer temporairement et débloquer votre carte instantanément si vous l’égarez

Faire des virements quand vous en avez besoin

Recharger votre compte par carte bancaire

Gérer vos plafonds de paiements et retraits

Choisir vos alertes personnalisées

Faire envoyer votre code PIN par SMS

Obtenir et partager votre RIB

Trouver le Point Nickel le plus proche de vous

De fait, la quasi-totalité des établissements bancaires accessibles en France prennent en charge Apple Pay. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs français, surtout que ce n’était pas gagné au départ. Mais aujourd’hui, il est plus difficile de trouver une banque française ne supportant pas Apple Pay que l’inverse.