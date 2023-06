Apple Arcade dévoile sa liste des jeux qui qui seront publiés dans le service durant juillet. Au programme, principalement des vieilleries de l’App Store, même si certains titres valent vraiment le détour dans l’absolu. Slay the Spire+ et Lego Duplo World+ seront disponibles dans Apple Arcade le 7 juillet, Ridiculous Fishing EX (version remastérisée de Ridiculous Fishing) sera disponible le 14 juillet, Stardew Valley+ suivra le 21 juillet prochain et le mois se clôturera le 28 juillet avec un life-sim pour enfants, Hello Kitty Island Adventure. Bref, il devient vraiment compliqué de s’enthousiasmer pour un service qui ne propose presque plus de réelles nouveautés (et encore moins des nouveautés convaincantes), au moment même où Netflix aligne les deals pour récupérer des titres indés vraiment alléchants. Hormis ce constat dur mais juste, ceux qui n’ont jamais mis la main sur Slay the Spire seraient bien inspirés de profiter de leur abonnement Apple Arcade pour se faire plaisir. Ce jeu de carte et de baston tactique est une pure merveille dans son genre.