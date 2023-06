La série The Crowded Room d’Apple TV+ avec Tom Holland au casting est en cours de diffusion, mais les critiques ne sont pas très bonnes. Sur Rotten Tomatoes par exemple, le score est de 31% pour la presse. En comparaison, c’est 81% pour le public. Tom Holland n’est toutefois pas inquiet.

Dans une vidéo avec Unilad, Tom Holland a parlé de son amour pour l’équipe de football Tottenham Hotspur et du fait que son manque de succès l’a rendu plus résistant. Selon lui, cela l’a aidé à faire face aux mauvaises critiques que sa série reçoit. « Ce n’est pas un secret que ma série a fait l’objet d’une très mauvaise critique. Mais je suis ici aujourd’hui pour promouvoir le programme et je suis toujours là. Je suis très résistant », a déclaré l’acteur, notamment connu pour son rôle de Peter Parker/Spider-Man chez Marvel.

Il faut savoir qu’il n’a pas seulement fait office d’acteur, c’est également l’un des producteurs de la série.

The Crowded Room suit Danny Sullivan (Tom Holland), un homme qui est arrêté suite à son implication dans une fusillade à New York en 1979. Un thriller raconté à travers une série d’entretiens avec la curieuse interrogatrice Rya Goodwin (Amanda Seyfried). L’histoire de la vie de Danny se déroule, révélant des éléments du passé mystérieux qui l’a façonné, et les rebondissements qui le conduiront à une révélation qui changera le cours de sa vie.