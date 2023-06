Voilà qui confirme que la première mouture de l’Apple Vision Pro n’a pas vraiment été pensée pour les aficionados des jeux VR. Apple souhaiterait en effet éviter que l’utilisateur ne se cogne un peu partout lors des activités en « environnement immersif », au risque de briser son couteux casque à 3500 dollars. La documentation de visionOS précise que l’Apple Vision Pro autorisera seulement une amplitude de mouvement d’1,5 mètres autour de la tête de l’utilisateur, ce qui signifie en fait que le mode VR nécessitera de rester au même endroit, assis sur un canapé par exemple. Evidemment, le mode AR n’a pas ces limitations, ainsi qu’on peut d’ailleurs le voir dans la vidéo de promotion du casque.

Pour l’instant, cette limite de mouvements du mode VR ne peut pas être contournée par les développeurs, mais rien ne dit qu’Apple ne lâchera pas un peu de lest d’ici à la commercialisation du Vision Pro. Ces limitations pourraient avoir aussi un objectif plus commercial, Apple souhaitant peut-être rassurer le client potentiel sur le fait que son casque est avant tout pensé pour un usage XR, et que l’on ne se retrouvera pas à la sortie du casque avec une myriade de vidéos montrant des utilisateurs d’Apple Vision Pro s’agitant en tous sens. Il n’en reste pas moins sûr que la pression des développeurs sera sans doute très forte pour faire sauter cette limitation.

La documentation du casque indique en outre que l’affichage VR ne peut pas être activé en déplacement, à moins d’activer le mode avion… et de rester statique (les capteurs intégrés au casque détectant le moindre changement de place de l’utilisateur).