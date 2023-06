OpenAI met à jour son application officielle de ChatGPT sur iOS, avec notamment l’ajout de Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Mais il y a un élément à prendre en compte : cela concerne uniquement les utilisateurs qui ont ChatGPT Plus, à savoir l’offre payante du chatbot.

Les abonnés à ChatGPT Plus peuvent désormais activer une nouvelle fonction de navigation qui utilise GPT-4 combiné à la recherche Bing. Lorsque cette fonction est activée, ChatGPT fournit « des réponses complètes et des informations actuelles sur des événements et des informations qui vont au-delà des données d’entraînement initiales du modèle », selon OpenAI.

En d’autres termes, cela signifie que ChatGPT utilise la recherche Bing pour donner des réponses encore plus précises basées sur des données récentes. Pour rappel, ChatGPT a été formé avec des données datant d’au plus tard septembre 2021. L’intelligence artificielle n’a aucune connaissance des événements qui se sont produits après cette date, mais l’intégration avec Bing résout ce problème.

Utiliser ChatGPT est gratuit, que ce soit sur l’application iOS ou sur le Web. Vous pouvez converser avec le chatbot pour obtenir de nombreuses réponses grâce à son importante base de données, le tout en l’espace de quelques secondes à chaque fois. Vous pouvez aussi utiliser le micro, plutôt que taper du texte, c’est au choix. Et si vous êtes un abonné à ChatGPT Plus, vous avez accès à GPT-4, la dernière version en date de l’intelligence artificielle qui se veut plus performante. Autre élément : la synchronisation de l’historique avec la version Web.