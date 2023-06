Ok, ici à iPhoneAddict, nous avons bien sûr une petite idée sur le nom du meilleur système d’exploitation mobile, mais qu’en pense donc Bard, le concurrent de ChatGPT mis au point par Google (le père d’Android donc) ? Lorsqu’on lui demande « Est-ce que tu préfères iOS ou Android ? », l’IA de la firme de Mountain View répond généralement… qu’iOS est un meilleur système, avant de lister un certain nombre de raisons : l’OS mobile d’Apple serait plus simple à utiliser, mieux sécurisé, etc. Il se peut malgré tout que Bard donne parfois sa préférence à Android, mais iOS reste son chouchou dans la majorité des requêtes.

Google Bard prefers iOS over Android lol pic.twitter.com/z8DxcbvaZV — Junaid Abdurahman (@junaidxabd) June 27, 2023

Evidemment, les réponses de Bard ne résultent pas de sa réflexion profonde sur le sujet mais sont une sorte de synthèse de l’immense base de données sur laquelle s’appuie le modèle de langage. Si Bard « préfère » généralement iOS au système de Google, c’est donc avant tout parce que la majorité des articles sur la question indiquent qu’iOS a plus de points forts que son homologue au petit robot vert. Bard ne fait donc ici que « reformuler » une tendance générale.