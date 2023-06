Amazon n’aura vraiment pas tardé à proposer une promo intéressante sur le nouveau MacBook Air 15 pouces, un modèle pourtant disponible à la vente depuis à peine quelques semaines. Le MacBook Air 15,3 pouces, avec son écran LCD très haute résolution, ses 8 Go de RAM, ses 250 Go de stockage SSD, sa caméra FaceTime en Full HD (1080p) et son processeur M2 a plutôt fière allure, d’autant que ce modèle bénéficie en sus d’un design superbe et d’une finition exemplaire (et seulement 1 cm d’épaisseur !).

Notre test dit d’ailleurs tout ce qu’il faut savoir (ou presque) sur cet ordinateur portable ultra autonome (Apple annonce 18 heures d’autonomie et l’on peut vous jurer que ce n’est pas du flan). Et donc, Amazon propose le MacBook Air 15 pouces (M2) en coloris gris sidéral au prix de 1509 euros, soit une remise de 90 euros sur le tarif initial (-6%), ce qui est toujours bon à prendre. 90 euros, c’est presque de quoi s’acheter une souris Apple…