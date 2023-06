Le très culte The Binding of Isaac: Rebirth (Lien App Store – 17,99 euros – iPhone/iPad) aura bientôt droit à ses packs de DLC The Binding of Isaac : Afterbirth, Afterbirth+ et Repentance. Commençons par la mauvaise nouvelle, qui est que chaque DLC coûtera unitairement 17,99 euros, soit autant que le jeu de base ! Un pack comprenant les 3 DLC sera proposé à 45 euros, ce qui signifie qu’à minima, The Binding of Isaac: Rebirth et toutes ses extensions vous en coûtera 63 euros (et plus de 70 euros si vous achetez les DLC un par un).



C’est cher, très cher même sachant que la version console complète (le jeu de base + les trois DLCs) est proposée par exemple à 65 euros sur Xbox Series, une version du jeu évidemment bien plus maniable que sur smartphone. Généralement, les studios de jeux vidéo proposent des versions mobiles de leurs titres à prix « allégé », d’autant plus lorsque cette version mobile arrive bien après le lancement initial du jeu sur PC ou consoles. Le studio Nicalis a choisi ici de ne faire aucun cadeau, ce qui est sans doute un pari très risqué. Les DLC devraient être disponibles au moment où vous liez ces lignes.