Grâce à Caviar, les riches de la planète auront de quoi se faire plaisir : la marque de luxe basée à Dubai annonce avec beaucoup de mois d’avance l’Apple Vision Pro CVR Edition, une édition super luxe qui vous coûtera 36000 dollars.;. en plus du prix du casque ! Caviar invoque les inspirations stylistiques de Gucci et de Tom Ford pour cet objet dégoulinant de clinquant. Le support de tête est fabriqué à partir de cuir Connolly « réputé pour sa nature délicate mais durable », un cuir que l’on retrouve notamment à la cour royale d’Angleterre ainsi que… dans les Rolls-Royce ! Et parce que les détails comptent, plus de 1,5 kg d’or 18 carats orne l’accessoire ! A se demander si ce lingot XR ne serait pas mieux dans un coffre-fort que sur la table du salon.

Forcément, cet objet dispendieux sera disponible à la commande quelque part en 2024. On notera que l’un des seuls véritables avantages de cette accessoirisation frôlant le ridicule est de faire passer le casque Vision Pro pour un appareil presqu’abordable (j’ai bien dis « presque »).