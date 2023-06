L’équipe derrière Pixelmator propose la mise à jour 3.0 de son application iOS, disponible aussi bien sur iPhone que sur iPad. II y a quelques nouveautés au programme.

La fonction mise en avant est l’outil de remplissage des couleurs. Il permet de sélectionner une couleur à l’aide d’un sélecteur dans la barre d’outils, puis de la faire glisser sur l’image à traiter pour remplir des zones avec la couleur de votre choix.

La vidéo ci-dessous montre l’utilisation de la fonction :

Pixelmator 3.0 for iOS is out today! It brings an all-new Color Fill tool that lets you quickly fill images, shapes, and text layers with color using the magic of drag and drop. 🖌️

Check out the update on the App Store: https://t.co/dRYkE3EkT9 pic.twitter.com/DQMsbKhxDL

— Pixelmator Team (@pixelmator) June 29, 2023