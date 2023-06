Ce 30 juin, l’Apple Store de Strasbourg a été pillé, et ce en plein jour. Il en va de même pour un magasin Lacoste, également placé au niveau du centre-ville. Cela intervient au moment des émeutes et violences urbaines suite à la mort de Nahel à Nanterre.

Sur Twitter, plusieurs vidéos circulent où l’on voit des jeunes faisant le nécessaire à coup de pieds pour briser les vitres de l’Apple Store et essayer de rentrer. « Les gars, y a des caméras, cachez vos têtes », peut-on entendre sur l’une des vidéos. « Y a des caméras, tu vas te faire niquer », dit une autre personne.

🚨#BREAKING: Looting starting again in #Strasbourg, #France; The Apple Store is the target. pic.twitter.com/A7xJMvp0Wx

