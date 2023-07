Apple TV+ a décidé de ne pas donner une deuxième chance à High Desert. La série avec Patricia Arquette dans le rôle principal est annulée, après seulement une saison.

« Beaucoup d’entre vous ont posé des questions sur High Desert et ont demandé s’il y aurait une deuxième saison, alors je voulais juste vous dire que nous venons d’apprendre que nous ne reviendrons pas », a déclaré Patricia Arquette. « C’est bien triste pour nous tous », a continué l’actrice.

Ben Stiller, dont la société de production Red Hour Films a produit la série, a aussi confirmé l’arrêt. À l’instar de l’actrice, il se dit déçu, mais il en profite pour remercier Apple. En effet, il souligne qu’Apple va garder le programme sur sa plateforme, contrairement d’autres services qui n’hésitent pas à les retirer lorsque les séries sont annulées. « Vous pourrez ainsi profiter de la première saison à perpétuité », a indiqué Ben Stiller.

Yes. We are all disappointed. Our entire #HighDesert cast was amazing and to all our fans, thank you for embracing this show.

I LOVE Patricia Arquette, who gave an awards worthy performance.

While we wish @AppleTV had stuck with it, we’re grateful they made it and it is on… https://t.co/hLuMFwze0u

— Ben Stiller (@BenStiller) July 1, 2023