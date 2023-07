Nokia annonce avoir signé un nouvel accord avec Apple, ce qui permettra au fabricant d’iPhone d’utiliser des brevets de l’équipementier finlandais en ce qui concerne la 5G. Il est également question d’autres technologies.

Apple et Nokia avaient déjà un accord, mais celui-ci va expirer à la fin de 2023. Le nouveau annoncé cette semaine va ainsi le remplacer, et ce dès janvier 2024. Aucune des deux entreprises n’a annoncé les détails financiers, si ce n’est que Nokia recevra de l’argent de la part d’Apple.

« Nous sommes ravis d’avoir conclu à l’amiable un accord de licence de brevet à long terme avec Apple. Cet accord reflète la force du portefeuille de brevets de Nokia, ses investissements en recherche et développement depuis des décennies et ses contributions aux normes cellulaires et à d’autres technologies », a déclaré Jenni Lukander, président des technologies de l’équipementier.

Nokia fait savoir qu’il a investi plus de 140 milliards d’euros en recherche et développement depuis 2000, ce qui lui permet d’avoir environ 20 000 familles de brevets, dont plus de 5 500 qui se focalisent sur la 5G. Le groupe ajoute proposer ses inventions aux normes ouvertes en échange du droit de les concéder sous licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND). Les entreprises peuvent concéder des licences et utiliser les technologies sans avoir à réaliser leurs propres investissements substantiels dans les normes.

Pour rappel, Apple et Nokia ont conclu en 2017 un accord de licence à la suite d’un différend juridique. Mais comme nous pouvons le voir, les deux groupes s’entendent bien de nos jours.