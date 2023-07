L’app Meteo (Weather) a reçu une belle mise à jour dans sa version australienne. Désormais, l’utilisateur habitant à Sidney (ou à tout autre endroit du continent Asustralien) pourra disposer de l’affichage des précipitations dans l’heure qui suit, une fonction d’ultra précision déjà disponible en Irlande, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis (depuis 2020 et iOS 14). Les données de précipitations sont récupérées par Apple sur des services météo nationaux et pas toujours disponibles au grand public (d’où l’intérêt). La firme de Cupertino précise que les prévisions de précipitations sont « hyperlocales » et précises à la minute, un peu comme les prévisions affinées de Météo France lors des matchs de Rolland Garros.

Pour rappel, une partie des nouvelles fonctions de l’app Météo, et notamment l’affichage des prévisions « hyperlocales », est issue de Dark Sky, qu’Apple a racheté en 2020 : « Les fonctionnalités de Dark Sky ont été intégrées à Apple Weather », explique Apple. « Apple Weather propose des prévisions hyperlocales pour votre emplacement actuel, y compris les précipitations de l’heure suivante, des prévisions horaires pour les 10 prochains jours, un radar haute résolution et des notifications ».