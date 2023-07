Adoubée par la critique et assez populaire chez les spectateurs, Silo est l’un des gros succès de l’été sur Apple TV+. Cette adaptation du roman de SF éponyme raconte l’histoire des 10 000 dernières personnes sur terre, ou plutôt sous terre étant donné que ces dernières vivent dans un silo souterrain géant loin des vapeurs toxiques de la surface. L’actrice tête d’affichage Rebecca Ferguson incarne Juliette, une ingénieure, qui cherche des réponses sur le meurtre d’un être cher et tombe par hasard sur un mystère bien plus profond qu’elle n’aurait pu l’imaginer. Le reste du casting comprend Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones et Tim Robbins.. Les 10 épisodes de la saison 1 sont disponibles sur Apple TV+, et Apple a eu la bonne idée de nous livrer une featurette sur les coulisses du tournage, ce qui permet de constater que la plupart des décors de la série ont été créés en dur et à taille réelle. Bluffant.



Apple TV+ diffuse aussi une seconde featurette portant sur la seconde saison de l’excellente série de comédie The Afterparty. Le meurtre à démêler se déroulera cette fois durant un mariage, et l’on retrouvera les acteurs de la première saison Tiffany Haddish, Sam Richardson et Zoë Chao. La seconde saison de The Afterparty démarrera le 12 juillet prochain sur le service par abonnement d’Apple.