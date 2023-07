L’information est passée un peu inaperçue en cette fin du mois de juin, et pourtant : Ari Weinstein, co-créateur de l’app Workflow dont la technologie a été rachetée par Apple et intégrée à l’écosystème Shortcuts (Raccourcis), vient de quitter Apple après 6 ans de bons et loyaux services. « Quand j’ai crée l’app Workflow lors d’un hackaton, je n’ai jamais imaginé que cette dernière serait préinstallée dans chaque iPhone, avec un système aussi puissant que Shortcuts et l’app Intents. » déclare Weinstein sur son compte Twitter. L’ingénieur de formation occupait le poste de Software Engineering Manager (chef ingénieur logiciel) chez Apple depuis avril 2017, soit en même temps que l’acquisition de sa société DeskConnect (éditeur de Workflow) par la firme de Cupertino.

I left Apple this month after 6 years (9 including Workflow!)

When we made the Workflow app at a hackathon, I never dreamed that it would be preinstalled on every iPhone, and power systems like Shortcuts and App Intents. I’m so grateful for this journey and for our team. pic.twitter.com/I5m6KG5fyZ

— Ari Weinstein (@AriX) June 30, 2023