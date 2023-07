Twitter propose une nouvelle option sur son application iOS, à savoir le mode Picture-in-Picture (PiP). C’est en cours en de déploiement, certains l’ont dès maintenant, tandis que d’autres doivent attendre.

Le mode Picture-in-Picture (PiP) permet d’ouvrir une vidéo, faire un balayage vers le haut de l’écran et revenir sur l’écran d’accueil de son iPhone, tout en gardant la vidéo dans un coin. Il est ainsi possible de se rendre dans une autre application, tout en continuant le visionnage.

Twitter proposait déjà un tel mode auparavant, mais cela concerne uniquement un usage au sein de l’application. On pouvait ainsi mettre une vidéo en petit et voir d’autres tweets. Maintenant, il est question de mettre la vidéo dans un encart et faire autre chose sur son iPhone. Plusieurs applications proposent déjà le PiP, comme YouTube.

Looks like Twitter videos now support the iOS system wide PiP.

Note that it’s rolling out slowly, so it’s normal if some of you don’t have it yet pic.twitter.com/QeCrI670XA

— iSoftware Updates (@iSWUpdates) June 30, 2023