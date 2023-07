L’Apple Store Coconut Point est l’un des plus petits si ce n’est le plus petit Apple Store aux Etats-Unis (et l’un des plus petits dans le monde). Ce dernier avoisinerait les 50 mètres carrés, soit à peu de choses près l’équivalent de la surface de l’Apple Store de Santa Rosa Plaza. Visiblement, Apple a décidé de voir un peu plus grand puisque la boutique a fermé ses portes pour rénovation durant le mois de juin. Le site d’Apple ainsi que des inscriptions sur la façade précisent « Nous reviendrons » et « Temporairement fermé », et bien entendu, il n’y a aucun moyen de voir à l’intérieur du magasin ce qui se trame. Les visiteurs potentiels sont pris de se rabattre sur la boutique locale Apple Waterside Shops.

Il est déjà certain que le logo de coconut Point sera changé par Apple sachant que ce dernier a été endommagé lors du passage de l’ouragan Ian. La firme de Cupertino en profitera t-elle pour agrandir un peu la surface ? Sachant le peu d’espace déjà disponible, c’est même en fait le plus probable. L’Apple Store coconut Point est situé dans l’avenue Fashion Drive à Estero en Floride. A petite ville petit Apple Store sans doute puisque la ville d’Estero ne compte que 18000 habitants.