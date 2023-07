Apple n’est sans doute pas « à fond » dans le jeu vidéo, mais il ne fait plus de doutes que la firme de Cupertino a bien compris tout le potentiel qu’elle pouvait tirer de la puissance graphique de ses puces Apple Silicon. macOS Sonoma intègre ainsi une nouvelle version du Game Porting Tool, un outil puissant qui permet aux développeurs de porter plus ou mois facilement sur macOS leurs jeux compatibles Windows.

Le première mise à jour Game Porting Tool est pour le moins majeure : toujours en bêta et basé sur Wine (une plateforme open source qui permet de convertir les applications Windows en logiciels macOS ou Linux), l’outil d’Apple apporte de nombreuses améliorations, comme par exemple la possibilité de convertir directement du code DirectX 12 vers Metal 3, et ce en temps réel.

Les jeux convertis du PC au Mac peuvent ainsi profiter des optimisations graphiques natives de macOS : Elden Ring passe ainsi (détails au max) de 26 frame per second (fps) à 32 fps avec un Mac équipé d’une puce M1 Max, tandis que Cyberpunk tourne à 40 fps. Les puces M1 et M2 Ultra semblent en revanche souffrir de soucis de compatibilité. On note aussi que certains titres qui n’étaient pas compatibles avec l’outil tournent désormais sans problèmes, à l’instar d’Horizon Zero Dawn ou de Resident Evil 2.