Just Cause Mobile, le jeu iOS et Android tiré de la célèbre franchise, va tirer sa révérence avant même sa sortie internationale. Anne-Lou Grosbois-Favreau, responsable de la marque Just Cause chez Square Enix a annoncé dimanche 2 juillet que le jeu ne serait bientôt plus disponible pour les quelques dizaines de milliers de joueurs en early access:« À partir de demain, le 3 juillet 2023, le jeu ne sera plus disponible sur les boutiques numériques. Il n’est jamais facile de faire une annonce de cette nature, surtout pour nos fans qui ont attendu la sortie du jeu. Nous apprécions sincèrement le soutien que vous nous avez apporté.”

Outre le retrait des boutiques applicatives, les serveurs du jeu seront à leur tour arrêtés. Just Cause Mobile ne sera donc jamais parvenu jusque dans l’App Store français. L’arrêt brutal du titre est d’autant plus étonnant que l’early access avait tout de même réuni plus de 100 000 joueurs, sans compter que le jeu lui-même proposait une expérience de jeu très proche de la version console.