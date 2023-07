Basé sur l’un des plus célèbres jeux vidéo au monde, le shoot them up Space Invaders revient dans une version AR qui s’appuie profondément sur l’API ARCore dans sa version iOS. Space Invaders: World Defense, développé par Taito et édité par Square Enix, sera disponible dès cet été sur nos iPhone. Une première vidéo de gameplay (seconde vidéo ci-dessous), permet de constater les avantages de ARCore : les vaisseaux aliens semblent littéralement sortir des immeubles, les éléments AR sont parfaitement fixés et localisés dans l’environnement réel, et l’occlusion est même gérée (lorsque ces mêmes vaisseaux passent derrière un immeuble par exemple).

En d’autres termes, les objets 3D affichés en AR interagiront réellement avec l’environnement, à contrario de nombre de jeux AR qui se contentent d’afficher des éléments AR en surimpression du monde réel. Evidemment, ARCore fonctionne d’autant mieux que l’on disposera de capteurs de mapping performants sur son mobile. Les iPhone étant équipés de LiDAR, la version iOS devrait donc être aux petits oignons.