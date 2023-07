En plus de proposer la bêta 3 d’iOS 17 sur iPhone et d’iPadOS 17 sur iPad, Apple propose la bêta 3 pour macOS Sonoma sur Mac. On retrouve également une nouvelle version pour watchOS 10 sur Apple Watch et tvOS 17 sur Apple TV.

La bêta 3 (build 23A5286g) de macOS Sonoma est disponible dès maintenant pour les développeurs. Elle arrive deux semaines après la précédente. Apple ne précise pas quels sont les changements à retrouver avec cette version. La précédente bêta n’avait rien ajouté de particulier, du moins en façade.

Si vous avez un Mac compatible avec les bêtas pour les développeurs, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer la nouvelle version.

Du côté de l’Apple Watch, Apple propose la bêta 3 (build 21R5305e) de watchOS 10, là encore pour les développeurs. Il n’y a toujours pas d’information sur les changements à retrouver.

Pour mettre à jour, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone relié à la montre. Puis rendez-vous dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle.

Enfin, nous avons le droit à la bêta 3 (build 21J5303f) de tvOS 14 pour l’Apple TV. Une nouvelle fois, il n’y a pas d’information sur les nouveautés disponibles avec cette version.

Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.