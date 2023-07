Une fois n’est pas coutume, les joueurs iOS pourront « tester » un jeu avant de débourser le moindre euro pour se le procurer. Le studio Rusty Lake, spécialisé dans les jeux d’aventure éponymes à l’ambiance étrange et à la DA soignée, vient de lâcher dans l‘App Store la démo gratuite de son prochain titre baptisé Underground Blossom. Le jeu est centré sur un personnage de l’univers plus large de Rusty Lake, Laura Vanderboom. Le joueur devra visiter différents lieux situés aux arrêts d’une ligne de train, chaque arrêt représentant une partie importante de la vie de Laura, des évènements du passé ou des futurs possibles de la jeune héroïne. Au fil des énigmes, le joueur retracera l’une des chronologies de vie de Laura , » tout en l’aidant à donner un sens à sa vie et à échapper à la corruption de son esprit ! » Tout un programme en somme…



Underground Blossom Lite, la démo de ce jeu étrange, est donc disponible sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). La version complète d’Underground Blossom sera disponible dans l’App Store le 27 septembre prochain.