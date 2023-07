Apple TV+ publie aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de sa série Foundation. Le premier trailer avait été diffusé le mois dernier.

Plus d’un siècle après le final de la première saison, la tension monte dans toute la galaxie dans la deuxième saison de Foundation. Alors que les Cléons s’effondrent, une reine vengeresse complote pour détruire l’Empire de l’intérieur. Hari, Gaal et Salvor découvrent une colonie de Mentaliques dotés de capacités psioniques qui menacent d’altérer la psychohistoire elle-même. La Fondation est entrée dans sa phase religieuse, promulguant l’Église de Seldon à travers l’Outer Reach et provoquant la deuxième crise : la guerre avec l’Empire.

L’adaptation de Foundation raconte l’histoire de quatre individus cruciaux qui transcendent l’espace et le temps pour surmonter des crises mortelles, des loyautés changeantes et des relations compliquées qui détermineront en fin de compte le sort de l’humanité.

Le casting comprend Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Cassian Bilton Terrence Mann, ainsi qu’Isabella Laughland , Kulvinder Ghir, Ella-Rae Smith, Holt McCallany, Rachel House, Nimrat Kaur, Ben Daniels et Dimitri Leonidas.

La saison 2 de Foundation débutera le 14 juillet sur Apple TV+. On retrouvera 10 épisodes au total. Il y aura un épisode par semaine (chaque vendredi) jusqu’au 15 septembre.