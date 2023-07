Apple a mis en ligne Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada, un court-métrage mexicain qui a été tourné du début à la fin avec un iPhone 14 Pro. C’est l’occasion de mettre en avant les capacités vidéo du smartphone.

Le court-métrage mexicain imagine ce qui se passerait si le légendaire boxeur et acteur mexicain Huracán Ramírez était de retour pour faire face à une terrible menace. Mais cette menace n’est ni un lutteur ni une autre personne, mais une piñata maléfique qui terrorise tout le Mexique.

La vidéo dure 13 minutes et présente plusieurs fonctionnalités disponibles avec l’iPhone 14 Pro. Il est notamment question du mode cinématique, du mode action, de la prise de vue en basse lumière, du capteur ultra grand-angle ou encore les prises de vue au ralenti.

Dans le même temps, Apple propose une autre vidéo qui permet d’avoir des coulisses de ce court-métrage. Apple indique dans la description qu’avec « Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada, le duo de réalisateurs Tania Verduzco et Adrián Pérez, qui sont connus sous le nom de Los Pérez, ont entrepris de moderniser le genre du film de catch mexicain avec un film plein d’action qui ne peut être tourné qu’avec un iPhone ». Le réalisateur et la réalisatrice mettent en l’avant l’usage d’un iPhone plutôt que des caméras coûtant beaucoup plus cher.