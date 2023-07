La guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine produit déjà de nombreux effets de bords. Dans ce contexte de fortes tensions, la Chine a décidé récemment d’imposer des restrictions à l’export pour certains matériaux essentiels au marché informatique et à la fabrication de puces. TSMC, l’unique fondeur des processeurs Ax et Apple Silicon (M1, M2), vient de réagir à ces décisions en affirmant que ses activités ne seraient pas impactées par ces restrictions. « Après évaluation, nous ne nous attendons pas à ce que les restrictions à l’exportation sur les matières premières gallium et germanium aient un impact direct sur la production de TSMC. » précise le géant taiwanais. TSMC ajoute cependant qu’il « continuera à surveiller la situation » au fur et à mesure de son évolution. Incidemment, TSMC prévient qu’il délocalisera certaines de ses activités au Japon, histoire de consolider son indépendance face à Pékin.

Apple peut donc souffler pour l’instant, mais le gouvernement chinois a déjà prévenu qu’il pourrait durcir les restrictions sur les exportations. Pour rappel, à partir du 1er août, la Chine imposera des licences sur l’exportation de gallium et de germanium, des matériaux essentiels à la production de puces. La décision chinoise est en réaction aux restrictions similaires déjà décidées par les Etats-Unis et l’Europe.