Apple a supprimé plusieurs applications de l’App Store en Inde qui promettaient des prêts d’argent. Le problème vient de leurs pratiques, au point de partager des deepfakes de nudité.

Les applications supprimées comprennent notamment Pocket Kash, White Kash, Golden Kash et OK Rupee. Certaines d’entre elles ont été assez populaires, au point d’être dans le top 20 des applications de finance les plus téléchargées sur l’App Store en Inde.

Certaines de ces applications prétendaient faussement être associées à des banques et à d’autres institutions financières légitimes, avant de se livrer à des pratiques telles que la perception de frais de traitement correspondant à la moitié du montant prêté, auxquels s’ajoutaient des taux d’intérêt exorbitants.

Les personnes qui n’étaient pas en mesure de payer ces frais étaient confrontées à des problèmes encore plus graves. Les applications demandaient aux utilisateurs d’autoriser l’accès à la liste de leurs contacts lorsqu’ils demandaient un prêt et les entreprises les menaçaient alors d’envoyer un message à tous leurs contacts s’ils ne payaient pas. Le message pouvait être un deepfake de nudité, c’est-à-dire une fausse photo de l’utilisateur ou de l’utilisatrice nue.

Apple a reconnu qu’il avait retiré les applications car elles violaient l’accord de licence et les directives du programme des développeurs. « L’App Store et nos directives d’évaluation des applications sont conçus pour garantir à nos utilisateurs l’expérience la plus sûre possible. Nous ne tolérons aucune activité frauduleuse sur l’App Store et nous avons des règles strictes contre les applications et les développeurs qui tentent de tromper le système », a déclaré le fabricant.